Російські загарбники планують змусити безкоштовно працювати мирне населення заради так званих “потреб республіки”.

Самопроголошений “голова ради міністрів” так званої “ЛНР” підписав указ щодо трудової повинності громадян, яким змушуватимуть безкоштовно працювати мирних жителів окупованих територій.

В основному безкоштовна робоча сила застосовуватиметься для оборонних потреб “ЛНР”.

Рити окопи і розбирати завали доведеться чоловікам до 60 років і жінкам у віці до 55 років.

Експерти вважають, що таким чином бойовики планують контролювати населення, яке проживає на окупованих територіях, тримаючи його як на долоні.

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До слова, перед виборами президента в Україні Росія збільшила обсяг поставок на окуповані території Донбасу.