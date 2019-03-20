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Facebook зупинив всю політрекламу в Україні перед виборами

Соціальна мережа Facebook зупинила всю політичну рекламу в Україні за 11 днів до виборів президента.

Facebook зупинив всю політрекламу в Україні перед виборами

Facebook зупинив всю політичну рекламу в Україні перед виборами.

Заборона на поширення політичної реклами стосується суспільно-політичних видавництв, які рекламують свої матеріали в соцмережі.

Для того щоб уникнути втручання у вибори, розміщувати рекламу зможуть тільки ті люди, які знаходяться в Україні.

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Також розмістити рекламу вийде тільки після відправки посвідчення особи. Для цього підійде закордонний паспорт або водійські права міжнародного зразка. Український паспорт не підійде.

Верифікація займе від 48 до 72 годин. Реклама оплачується з банківських карт, де вказаний власник.

Нагадаємо, Facebook планує створити центр по боротьбі з фейковий новинами напередодні виборів до Європарламенту.

Джерело: Українські новини

Фото: Dreamstime

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