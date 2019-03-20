Одна із столичних багатоповерхівок тріщить по швах. Хоча її і називають новобудом, адже минуло лише 5 років, як сюди заселилися мешканці. А все тому, що справжнього господаря в будинку немає. Хоча на папері він є. Це приватний ЖЕК, який створив сам же забудовник. Мешканці сплачують йому чималі гроші, але за що – так і не розуміють.

Тому тут вже замислились про створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. Але згуртувати сусідів поки що не вдається. І це стандартна ситуація. Мешканці об’єднуються, переважно, коли вже припече. Та й щоб створити ОСББ, інколи треба пройти через кола пекла. ЖЕКи, як комунальні, так і приватні, просто не хочуть передавати будинки на баланс співвласникам. Бо це означатиме – втратити прибутки. Інколи – чималенькі. Приміром, не передають технічну документацію. А інколи забудовники, як кажуть, йдуть в обхід. І самі створююють об’єднання співвласників із лояльних їм мешканців. Все – заради контроля над фінансовими потоками. Цю лазівку в законі згодом прикрили. Але деякі такі ОСББ досі існують. І диктують правила, які протирічать здоровому глузду.

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Правда, і без забудовників буває проблем чимало. Рейдерські захоплення багатоповерхівок останнім часом – зовсім нерідкість. Минулого року група спритних ділків тільки в Києві створила 16 фальшивих ОСББ. Звичайно, все це робилося не з благодійною метою. Головне – заволодіти технічною документацією та персональними даними мешканців. За даними слідства, злочинці встигли переоформити на себе та своїх родичів щонайменше 5 чужих квартир. Нерідко трапляється, що й самі ж співвласники крадуть метри у сусідів.

Універсальних рецептів, як перемогти в комунальних війнах, немає. Але фахівці радять все ж таки створювати ОСББ – кращої альтернативи управління власним будинком поки не вигадали. І ще порада – час від часу перевіряти реєстр нерухомості. Аби не тільки горище чи коридор, а й вашу квартиру, хтось тишком не переоформив на себе.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому вигідно створювати ОСББ.