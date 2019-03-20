Міністру оборону Степану Полтораку доручено прискорити переговори щодо поставок нової партії протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Президент Петро Порошенко доручив міністру оборони Степану Полтораку прискорити переговори щодо закупівлі в США і поставок для ЗСУ нової партії протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Президент вважає, що таке озброєння як Javelin, безпілотники Bayraktar та багато інших видів зброї від партнерів та вітчизняних компаній допоможуть підвищити ціну агресії РФ проти України.

Він додав, що потрібно якнайшвидше завершити випробування зазначених безпілотників, після чого взятися за протитанкові ракетні комплекси США.

– Так само треба буде зробити і щодо протитанкових комплексів Javelin. Доручаю, пане міністре, прискорити переговори про нові закупівлі в наших американських партнерів, – сказав Порошенко.

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За словами глави держави, в Україну продовжать поставляти нове озброєння і передавати його Збройним силам.

До слова, ЗСУ отримали від Канади 56 позашляховиків Ford, які використовуються для перевезення особового складу.