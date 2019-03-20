З 21 березня Національна поліція, Національна гвардія, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Державна прикордонна і міграційна служби переходять на посилений режим несення служби.

Всі підрозділи МВС переходять на посилений режим несення служби для проведення безпечних виборів, заявив голова координаційного штабу МВС – радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко.

За його словами, всього в забезпечення безпеки виборчого процесу буде залучено понад 134 тис. правоохоронців.

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Також він зазначив, що МВС готове до будь-якого розвитку подій під час виборів і зможе запобігти будь-яким несанкціонованим дії.

– Тримаємо руку на пульсі. Посилено працює координаційний штаб МВС і штаби в областях. Безперебійно проводиться моніторинг оперативної ситуації. Поліцейські миттєво реагують на всі повідомлення про порушення виборчого законодавства, – сказав він.

Стойко розповів, що СБУ і підрозділи МВС зараз розкривають багато випадків втручання Росії у передвиборчий процес.

– Думаємо, що саме у день виборів можуть відбутися різні провокації. Але ми не допустимо цього! Ми підготовлені до будь-яких викликів і протидії їм. Зробимо все, щоб громадяни були захищені, змогли вільно проголосувати і підрахунок голосів відбувся чесно, – додав він.

Стойко закликав кандидатів у президенти проводити чесно передвиборну кампанію і не влаштовувати провокації, які могли б сколихнути України.

До слова, Facebook зупинив всю політичну рекламу в Україні за 11 днів до виборів президента.