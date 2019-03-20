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Факти / Україна

Підрозділи МВС переходять на посилений режим роботи

З 21 березня Національна поліція, Національна гвардія, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Державна прикордонна і міграційна служби переходять на посилений режим несення служби.

Підрозділи МВС переходять на посилений режим роботи

Всі підрозділи МВС переходять на посилений режим несення служби для проведення безпечних виборів, заявив голова координаційного штабу МВС – радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко.

За його словами, всього в забезпечення безпеки виборчого процесу буде залучено понад 134 тис. правоохоронців.

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Також він зазначив, що МВС готове до будь-якого розвитку подій під час виборів і зможе запобігти будь-яким несанкціонованим дії.

– Тримаємо руку на пульсі. Посилено працює координаційний штаб МВС і штаби в областях. Безперебійно проводиться моніторинг оперативної ситуації. Поліцейські миттєво реагують на всі повідомлення про порушення виборчого законодавства, – сказав він.

Стойко розповів, що СБУ і підрозділи МВС зараз розкривають багато випадків втручання Росії у передвиборчий процес.

– Думаємо, що саме у день виборів можуть відбутися різні провокації. Але ми не допустимо цього! Ми підготовлені до будь-яких викликів і протидії їм. Зробимо все, щоб громадяни були захищені, змогли вільно проголосувати і підрахунок голосів відбувся чесно, – додав він.

Стойко закликав кандидатів у президенти проводити чесно передвиборну кампанію і не влаштовувати провокації, які могли б сколихнути України.

До слова, Facebook зупинив всю політичну рекламу в Україні за 11 днів до виборів президента.

Джерело: МВС

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