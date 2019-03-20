Сьогодні в Україні невеликі дощі очікуються у центрі та на півночі, вночі на заході та у Карпатах – мокрий сніг.
У середу, 20 березня, у більшості центральних областей та на сході – без опадів.
Найтепліше буде у східних та південних областях – від +10 до +14, на Закарпатті +12.
На півночі, у центрі та на заході – від +6 +9 градусів.
У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, вночі та вранці невеликий дощ. Вдень від 8 до 10 вище нуля.
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До речі, раніше ми писали, коли в Україну прийде справжня весна.
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