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Факти / Україна

Погода в Україні на сьогодні, 20 березня (КАРТА)

Сьогодні в Україні невеликі дощі очікуються у центрі та на півночі, вночі на заході та у Карпатах – мокрий сніг.

погода в Украине

У середу, 20 березня, у більшості центральних областей та на сході – без опадів.

Найтепліше буде у східних та південних областях – від +10 до +14, на Закарпатті +12.

На півночі, у центрі та на заході – від +6 +9 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, вночі та вранці невеликий дощ. Вдень від 8 до 10 вище нуля.

Читайте: Підготувати авто до весни: коли міняти гуму та ще 7 порад

До речі, раніше ми писали, коли в Україну прийде справжня весна.

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