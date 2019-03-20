Букмекери зробили ставки на вибори президента України 2019.

Ставки букмекерів на вибори президента України 2019 говорять про те, що чинний глава держави Петро Порошенко зможе піти на другий термін. Також шанси стати новим президентом має Володимир Зеленський, вважають букмекери.

В одній із найбільших контор на перемогу Порошенка встановили коефіцієнт 1,90. На другому місці йде Зеленський з коефіцієнтом 2.10. Юлія Тимошенко замикає трійку лідерів на виборах. На її перемогу встановлено коефіцієнт 5.25.

Інша велика контора вважає, що перемогти на виборах однаково мають шанси Порошенко та Зеленський – коефіцієнт 2.15. У Тимошенко вірять менше – коефіцієнт на її перемогу 4.50.



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Ще одні букмекери “зробили” Зеленського майбутнім президентом. Коефіцієнт на його перемогу – 1.80. А ось які шанси, на думку експертів, має Порошенко – коефіцієнт 2.70. У букмекерів Тимошенко фінішує третьою – коефіцієнт на її перемогу 5.50.

Як відомо, вибори президента України відбудуться 31 березня 2019, згідно з календарним планом виборів Центральної виборчої комісії України.