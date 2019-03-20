Екіпажі літаків тактичної авіації – винищувачі МіГ-29 та штурмовики Су-25 – виконують планові польоти над акваторією Азовського моря, прикриваючи з повітря кораблі ВМС ЗСУ, які вийшли у похід.

При цьому польоти відбуваються з повним бойовим навантаженням засобами авіаційного ураження.

Екіпажі літаків відпрацьовують низку завдань – зліт парою, протиракетні маневри.

Після виконання завдання вони сідають на одному з оперативних аеродромів у безпосередній близькості до району проведення операції Об’єднаних сил.

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Джерело: ООС

Фото, відео: ООС