Укроборонпром, який викрили в корупції, будуть реформувати. Що відбувається навколо скандалу, чи буде реформа дієвою та як викорінити корупцію – у матеріалі Фактів ICTV.

Корупція в Укроборонпромі призвела щонайменше до 250 млн збитків. Про це свідчать нещодавні розслідування журналістів.

Раніше Факти ICTV писали, в чому суть скандалу і як на це відреагували всі сторони конфлікту.

Секретні закупівлі

Чому взагалі стало можливо “відмивати кошти” через оборонну сферу?

Більша частина закупівель Укроборонпрому – засекречені. І якщо тендери інших державних структур можна відслідкувати через Прозоро, то оборонний сектор, що містить інформацію про секретну зброю, деталі та ін., закритий для сторонніх очей.

Ця секретність дає можливість для корупційних оборудок, подібних до тої, яку в своєму розслідування розкрили журналісти Бігус.інфо.

Але те масштабне розслідування Бігуса – лише мала частина проблеми. У склад Укроборонпрому входять 112 підприємств оборонно-промислового комплексу. У розслідуванні журналістів же фігурує лише чотири заводи.

На засіданні ТСК Генпрокурор Юрій Луценко згадував, що Оптимумспецдеталь постачала на заводи оборонпрому лише 3% всіх деталей. Тож, якщо провести аудит (а президент Петро Порошенко його анонсував), хто знає, скільки ще таких нечесних фірм можна виявити.

Хід розслідування

Що змінилось після того, як журналісти оприлюднили скандальне розслідування? Президент відреагував – звільнив Олега Гладковського, а також анонсував міжнародний аудит концерну. В парламенті створили тимчасову слідчу комісію, а НАБУ провело обшуки у фігурантів справи.

У ГПУ ж наполягають – у них розслідування добігало кінця, коли журналісти втрутились зі своїм сюжетом.

Однак, донині правоохоронці не довели причетність до схем сім’ї Гладковських. Підозру було вручено поплічникам Гладковського-молодшого. Щодо самого “мажора”, то розслідування й досі йде. Та сама історія і з його батьком.

– Сидить веселий Гладковський: “Про мене всі забули”. Всі тепер кажуть про НАБУ, – коментує хід слідства Денис Бігус в одному з інтерв’ю.

Питання, чи притягнуть їх до відповідальності, залишається відкритим.

Довічне з конфіскацією майна

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко гостро відреагував на скандал. Він впевнений, покарання має понести кожен, хто задіяний у схемі, незалежно від того, яку посаду займає.

– По-перше, всі фігуранти, які вже виявлені у розслідуванні журналістів, мають бути негайно заарештовані. По-друге, має бути швидке слідство, оскільки журналісти вже значною мірою зробили роботу слідчих. По-третє, має відбутись прозорий і відкритий чесний суд, який дав би найвищу міру покарання – в даному випадку це довічна в’язниця з конфіскацією майна, – розповів він Фактам ICTV.

Попри те, Гриценко стверджує, що “при нинішній владі ефективного розслідування не буде”.

Нове керівництво – нова система

Після розслідувань на посаду замсекретаря РНБО Порошенко призначив Сергія Кривоноса, екс-кандидата в президенти, який за декілька днів до призначення знявся на користь чинного президента.

До цього він був першим заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. У 2014 році командував обороною Краматорського аеродрому.

Зараз він готує законопроект про повне реформування державного концерну Укроборонпром.

У випадку, якщо парламентарі підтримають новопризначеного чиновника, реформа займе до півроку. Про це Кривонос заявив в ефірі Свободи Слова:

– Якщо народні депутати у найкоротші терміни розглянуть і приймуть цей законопроект, і за результатами того аудиту, який буде проведено, для реформування Укроборонпрому потрібно до півроку.

Відразу після свого призначення він опублікував звернення у соцмережах, де визначив свої пріоритети на новій посаді. Він має намір нарощувати обороноздатність, а також забезпечити прозорість діяльності концерну.

Реформувати чи ліквідувати?

Втім, військовий експерт Олег Старіков у реформу Укроборонпрому не вірить:

– Для того, щоб щось зробити, необхідно мати кадри, які розуміють, що потрібно робити, реальну програму з реформування сфери і демократично-цивільний контроль над воєнною організацією.

Наразі ж передумов для цього немає. Натомість експерт пропонує взагалі ліквідувати державний концерн Укроборонпром.

– Це надбудова для викачування грошей. Підприємства, які заробляють на ринку військово-технічної співпраці, щомісяця відраховують їм 18% прибутку, – розповідає Старіков.

Окрім того, необхідно залучити до співпраці приватні підприємства і таким чином залучити іноземні інвестиції:

– Необхідно провести лібералізацію ринку військово-технічної співпраці для того, що б приватні підприємства мали право продавати вироблені ними зброю і військову техніку за кордон, тим самим залучати сюди інвестиції.

По-третє, розсекретити державне оборонне замовлення.

До речі, за зниження рівня секретності виступає і віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд. Вона наводить як приклад США, на які слід рівнятися Україні:

– Оборонний бюджет України складається із 8 рядків в табличці Excel. Оборонний бюджет США складається із 120 сторінок тексту, де пояснено, на що піде кожен цент, який виділяється на оборону.

В умовах війни на сході країни здатність військових бути ефективними залежить від бойової техніки, яку виробляють або модернізують на державному концерні. Скандал, який вибухнув навколо оборонного сектора – це величезних крок назад і у боротьбі з корупцією, і у веденні бойових дій на Донбасі.

Реформа Укрборонпрому починається на п’ятому році війни ще і за лічені тижні до виборів, ризикуючи бути не доведеною до кінця.

Лілія Ященко