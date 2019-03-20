Олександр Вілкул зустрівся з колективом Запорізької ТЕС в Енергодарі Запорізької області.

– Щойно зустрівся з робітниками, з інженерами. Я прийшов переконувати, а вийшов від них сам переконаним. Люди чекають змін, вони хочуть миру і розвитку. Той заряд підтримки і оптимізму, який я отримую від людей, віри в те, що може бути інакше, додає мені і впевненості, і накладає особливу відповідальність. Тепер головне – проголосувати і захистити результати виборів, – сказав Олександр Вілкул, кандидат в президенти від Опозиційного Блоку.

Працівники підприємства стурбовані відсутністю підтримки галузі з боку держави. Зокрема, не приділяється увага модернізації підприємств і вирішення екологічних проблем. А більша частина податків і зборів, які сплачують підприємства, держава забирає, замість того, щоб вкладати їх у розвиток місцевих громад.

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– Сьогодні необхідно займатися реконструкцією виробництв. Сьогодні треба займатися модернізацією енергетики, сьогодні треба займатися будівництвом нових об’єктів саме сфери енергетики. І ми сьогодні бачимо, що все це відображено у програмі Олександра Юрійовича, – сказав Сергій Шовгеля, директор Запорізької ТЕС.

Лідер опозиції Олександр Вілкул підкреслив, що його програма Нова Індустріалізація спрямована на підтримку промисловості.

Реалізація програми дозволить забезпечити зростання виробництва і економічний розвиток України, збільшення зарплат і пенсій. А передача органам місцевого самоврядування реальних повноважень і левової частини податків дасть можливість забезпечити нормальне функціонування місцевих громад.

Раніше Факти ICTV писали, що за даними Фонду Українська політика, 6,4% респондентів готові проголосувати за висуванця Опозиційного блоку Олександра Вілкула на тлі просідання рейтингу Юрія Бойко (5,7% від усіх опитаних).