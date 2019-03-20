Нове дослідження показало, що головними претендентами на вихід до другого туру є Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

Центр соціальних та маркетингових досліджень Социс провів соцопитування, результати якого показали, що лідером у президентській гонці залишається Володимир Зеленський, за якого готові голосувати 20,5% респондентів.

На другому місці опинився Петро Порошенко, за якого мають намір проголосувати 13,3% опитаних.

На третьому місці – Юлія Тимошенко з підтримкою у 9,5% голосів.

Приблизно 25,7% громадян іще не визначилися з тим, за кого віддадуть голос на виборах президента України.

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Обов’язково участь у виборах візьмуть 77,4% респондентів.

Найбільше учасники соцопитування вірять у перемогу на виборах Петра Порошенка (25,5%) або Володимира Зеленського (25,1%).

До слова, кандидат у президенти України Володимир Зеленський завив, що представить ключових людей зі своєї команди до закінчення другого туру президентських виборів.