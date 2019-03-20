ГПУ розслідує махінації за фактом завищення ціни і низької якості товарів для дітей, які входять в Пакет малюка.

ГПУ розслідує махінації з Пакетами малюка.

Справа розслідується за ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Встановлено, що Кабмін від 30 травня 2018 впровадив пілотний проект Відповідальне батьківство. Він передбачає надання одноразової допомоги у вигляді Пакету малюка.

Цей проект впроваджувався Міністерством соціальної політики за участю представництва Дитячого фонду ООН – ЮНІСЕФ.

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З метою використання зайвих перерахованих грошей були внесені зміни до постанови КМУ № 512 від 20.06.2018, згідно з якими при визначенні кількості допомоги у вигляді Пакетів малюка на 2019 рік потрібно враховувати також потреби на 2 місяці наступного року.

ЮНОПС провів наступний етап закупівель і переможцем став ТОВ СКАЙ ТРЕЙД Україна, який на даний час здійснює виробництво і постачання товарів за бюджетні кошти.

Нагадаємо, наразі до Пакету малюка входять 25 речей для новонароджених дітей. Це, зокрема, пелюшки, підгузки, олійка, присипка, засоби для гігієни, сорочки, спеціальний матрац, два види ковдр, шапочки та інші необхідні речі.