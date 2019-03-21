Біля села Глибочиця дорожники перекрили трасу Київ-Чоп. Люди вимагають виплатити заборгованість по зарплаті.

Дорожники перекрили трасу Київ-Чоп через заборгованість по зарплаті.

За інформацією правоохоронців, частково обмежено рух транспорту на 128 км автодороги Київ – Чоп.

Всього на трасі протестують близько 30 працівників одного з товариств. Вони рухаються пішохідним переходом, привертаючи увагу чиновників до проблеми з виплатою зарплати.

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На місці працюють правоохоронці і проводять з протестуючими роз’яснювальну роботу.

Рух ускладнено.

Нагадаємо, в листопаді мітингувальники перекрили трасу Київ-Чоп. В результаті утворила багатокілометрова черга з вантажівок і легкових авто. Тоді вони вимагали вирішити питання про кримінальну ситуацію в області, вирубці лісів, ремонті доріг.