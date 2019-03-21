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Моніторингову місію ОБСЄ в Україні очолить турецький дипломат

Керівником Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні обрали турецького дипломата Халіт Чевік.

Моніторингову місію ОБСЄ в Україні очолить турецький дипломат

Турецький дипломат Халіт Чевік став новим очільником Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

До цього дипломат займав посаду представника Туреччини в ООН з 2012 по 2016.

У Міністерстві закордонних справ Туреччини зазначають, що на посаду претендували шість кандидатів. До цього моніторингову місію очолював Ертурул Апакан, але його повноваження уже завершуються.

Читайте: На виборах України очікують рекордну кількість спостерігачів

Нагадаємо, російські спостерігачі не будуть зареєстровані на виборах президента, бо вони внесені до списку Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.

Джерело: МЗС

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