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Недопуск російських спостерігачів на вибори – реакція ОБСЄ

В ОБСЄ заявили, що розчаровані рішенням ЦВК щодо відмови участі у виборах спостерігачів з громадянством РФ.

ОБСЄ

В ОБСЄ заявили, що розчаровані рішенням щодо недопуску їхніх спостерігачів з громадянством РФ на вибори президента України.

Однак в Організації вважають, що навіть без російських спостерігачів у місії достатньо людей.

Всього ОБСЄ подали кандидатів на роль спостерігачів від 32 країн. Україна не акредитувала тільки спостерігачів з громадянством РФ.

Спостерігачі від інших країн акредитовані в ЦВК і братимуть участь у виборах президента України.

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Нагадаємо, 20 березня стало відомо про те, що ЦВК не дала згоду на реєстрацію 24 спостерігачів ОБСЄ з громадянством РФ.

Джерело: УНН

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