У зоні відчуження активісти влаштували масштабне прибирання території – Chornobyl TrashTag Challenge.

TrashTag Challenge – міжнародний екологічний рух, суть якого – зібрати сміття з різних закутків планети. Учасники прибирають ділянки та викладають фото до/після у соцмережі з відповідним хештегом.

– Чорнобильська зона відчуження – одне з найпопулярніших місць для відвідування серед іноземців. Велика проблема, що деякі туристи залишають багато бруду, а отже – треба прибрати. Зона створює імідж України, і ми про нього дбаємо. – розповідає про акцію гід організації Чорнобиль Тур Олена Гнесь.

Цьогоріч до челенджу приєдналися ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС, професійні гіди та колишні мешканці Прип’яті. Активісти очистили зону відчуження від сміття, що залишили туристи, а також відмили графіті, зроблене нелегальними відвідувачами.

















Підготовку до нового туристичного сезону в Чорнобилі розпочали з прибирання / 4 фотографии

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Сміття не вивозять за межі зони, а утилізують за всіма нормами роботи з радіоактивними елементами безпосередньо на території Чорнобильського заповідника.

Раніше Факти ICTV розповідали про те, як потрапити в Чорнобиль, скільки це коштує та чи безпечно взагалі.