21 березня в Україні практично без опадів, на півдні вдень температура до +14°.

На сході пройдуть дощі, температура вночі до +1°, вдень до +10°.

Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі до +1°, вдень до +14°.

На заході України без опадів. Температура вночі до +3°, вдень до +12°.

У північних областях місцями пройдуть дощі, температура вночі до +3°, вдень до +8°.

У центрі без опадів, температура вночі до +2°, вдень до +11°.

У Києві без опадів, температура до +8°, ввечері – до +6°.

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До речі, раніше ми писали, коли в Україну прийде справжня весна.