PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Порошенко розповів, у яких військах ЗСУ хотів би служити

Президент України Петро Порошенко хотів би служити в 72-й окремій механізованій бригаді Сухопутних військ.

Порошенко розповів, у яких військах ЗСУ хотів би служити

Петро Порошенко хотів би служити у 72-й ОМБ Сухопутних військ.

Крім 72-ї президент перерахував близько десятка бригад.

– Я б пішов в десантуру, тому що це найбільш престижно. Я б пішов в 36-у, або зараз вже – 35-у, тому що морські піхотинці – це круто. Я б пішов у 128-у або 10-у, тому що, по-перше, ми зараз підняли їм грошове забезпечення до рівня десантури, а по-друге, гірничо-штормова – це теж круто, молодці, – сказав він.

Читайте: Нацгвардійців забезпечать підвищеною зарплатою і житлом

Також він зазначив, що міг би служити і в окремому полку безпілотної авіації або бригаді Чорних запорожців.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні підвищили виплати військовослужбовцям.

Джерело: Армія FM

Фото: Адміністрація Президента

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Канада дає $105 млн на військову підтримку України
Україна і ЄС погодили підходи до розвитку відносин
Нова партія Javelin для ЗСУ – Порошенко доручив прискорити переговори
Порошенко ввів у дію додаткові санкції проти Росії
В Україні провели випробування ударних безпілотників Bayraktar TB2
Вибори 2019: лідери соцопитування не змінилися
Повна реформа Укроборонпрому займе півроку – Кривонос
Порошенко сказав, коли в ООН обговорять питання миротворців на Донбасі
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка