Президент України Петро Порошенко хотів би служити в 72-й окремій механізованій бригаді Сухопутних військ.

Петро Порошенко хотів би служити у 72-й ОМБ Сухопутних військ.

Крім 72-ї президент перерахував близько десятка бригад.

– Я б пішов в десантуру, тому що це найбільш престижно. Я б пішов в 36-у, або зараз вже – 35-у, тому що морські піхотинці – це круто. Я б пішов у 128-у або 10-у, тому що, по-перше, ми зараз підняли їм грошове забезпечення до рівня десантури, а по-друге, гірничо-штормова – це теж круто, молодці, – сказав він.

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Також він зазначив, що міг би служити і в окремому полку безпілотної авіації або бригаді Чорних запорожців.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні підвищили виплати військовослужбовцям.

Джерело: Армія FM