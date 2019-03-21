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Факти / Україна

Потепління до +16: якою буде погода у вихідні (КАРТА)

У вихідні в Україну прийде потепління. Переважатиме суха погода.

погода в Украине

У суботу, 23 березня, скрізь сухо та сонячно.

Максимальні +16 очікуються на Закарпатті, в інших областях на заході країни – від +10 до +15.

На півдні +14, у центрі та на півночі +11.

У східних областях 7-9 вище нуля.

У Києві без опадів, вночі 3-5, а вдень 10-12 градусів тепла.

На неділю, 24 березня, синоптики прогнозують дощі у східних та центральних областях.

Температура практично не зміниться.

На Закарпатті знову буде найтепліше – до +16.

У західних, північних та південних областях, а також у центрі – в середньому +13 +14, на сході +11.

У столиці сухо, вночі +3 +5, вдень до +12.

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До речі, раніше ми писали, коли в Україну прийде справжня весна.

Джерело: Гідрометцентр

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