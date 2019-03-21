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Сонячні діти вийшли на подіум Junior Fashion Week

Діти з синдромом Дауна взяли участь у тижні дитячої моди Junior Fashion Week.

Сонячні діти вийшли на подіум Junior Fashion Week

Сонячні діти вийшли на сцену Junior Fashion Week у Всесвітній день людей з синдромом Дауна.

Команда тижня дитячої моди вирішила долучитись до World Down Syndrome Day і організувала перформанс за участі дітей з синдромом та українських зірок.

Підтримати дітей в показі погодилися українські зірки, серед яких музикант Роман Бахарєв (Bahroma), прима-балерина Національної опери України Христина Шишпор, телеведучі Надія Матвєєва, Ольга Фреймут, Генадій Попенко, Григорій Решетник, Тимур Мірошниченко, Марися Горобець, Марія Орлова, актори серіалу Школа  Андрій Бойко і Марія Кондратенко та дизайнерка Олена Бурба.

Засновник Junior Fashion Week Наталія Коваленко відзначила, що таким чином організатори хотіли показати, що діти з синдромом Дауна не менш обдаровані.

Ми хотіли показати, що незважаючи на поширену в суспільстві думку про нездатність дітей з синдромом до класичного навчання, вони можуть освоїти не тільки навички догляду за собою, а й більш складні дії, включаючи участь в модних показах і виході на подіум.

Читайте: Синдром Дауна – не вирок: реальні історії

До слова, дату святкування Всесвітнього дня людей з синдромом Дауна 21 березня було обрано не випадково.

Це символічне позначення самого синдрому, адже у людини, яка страждає на це захворювання 21-а хромосома наявна в трьох копіях.

Раніше Факти ICTV писали про те, як передбачити синдром Дауна.

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