Працівники Муніципальної охорони знешкодили наркомана, який погрожував медикам ножем.

Працівники київського комунального підприємства Муніципальна охорона знешкодили наркомана, який погрожував медикам столичної лікарні ножем.

20 березня в лікарню №12 на вулиці Підвисоцького було доставлено громадянина з явними ознаками наркотичного та алкогольного сп’яніння. Йому була надана медична допомога у неврологічному відділенні і госпіталізовано з метою стабілізації стану.

Приблизно о 5:15 громадянин прийшов у психопатичне збудження, розгромив обладнання в палаті, дістав принесені з собою гострі предмети (ножиці та саморобний ніж з викрутки) і почав погрожувати медичному персоналу.

Присутній в лікарні наряд Муніципальної охорони втрутився у ситуацію, переконав порушника залишити відділення і вивів його в коридор, де, кваліфікувавши його дії як загрозу нападу, що становить безпосередню небезпеку життю та здоров’ю оточуючих, затримав.

Під час затримання порушник неодноразово чинив опір, і навіть, продемонструвавши неабияку фізичну силу, розірвав пластиковий спецзасіб фіксації рук. Прибувший на місце наряд поліції, викликаний муніципалами, застосував металеві кайданки, що допомогло остаточно нейтралізувати правопорушника, – повідомили в КП.

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За словами представника Муніципальної охорони, окремий подив викликає той факт, що цей громадянин був одягнений у рясу послушника, що готується до прийняття чернецтва. Його було передано поліції.

Зауважимо, що подібні інциденти, пов’язані з людьми у стані наркотичного сп’яніння, доволі часті. Медичний персонал в комунальних закладах в таких випадках стає заручниками подій, розраховуючи виключно на власні сили та вчасне прибуття органів правопорядку. Але тепер вони під надійним захистом високомотивованого особового складу КП Муніципальна охорона, – резюмується в повідомленні.

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Джерело: Муніципальна охорона

Фото: Муніципальна охорона