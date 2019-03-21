Кур’єрська доставка інколи може закінчитись пограбуванням та навіть вбивством.

Кур’єр може не тільки самостійно грабувати оселю, а ще й працювати навідником. Коли він потрапляє в квартиру, то все оглядає і повідомляє своїм спільникам.

Це може бути інформація про замки на дверях, домашніх тварин, які можуть здійняти галас, наявність сигналізації.

Нещодавно, кур’єр навіть ледь не задушив дитину, щоб пограбувати оселю.

Про це розповідає експерт з безпеки Руслан Сушко.

Отримувач посилки повинен оглянути товар, щоб не отримати порожню коробку. Тільки після того, як ви впевнитеся, що все на місці, можна оплачувати.

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Варто звернути увагу на те, що кур’єри добросовісних служб мають службове посвідчення та спеціальну уніформу.

Крім того, обов’язково потрібно забирати бланк, за яким ви зможете знайти кур’єра. Коли отримуєте посилку, то варто прибрати з коридору всі цінні речі.

Якщо вашу квартиру таки обікрали після візиту кур’єра або він напав на вас чи ваших близьких – викликайте поліцію.

Оперативники візьмуть відбитки пальців як самого кур’єра, так і його співучасників.

Раніше Факти ICTV писали про те, як не стати жертвою грабіжника у торговому центрі.