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Факти / Україна

Зміна місця голосування: чи потрібен відкріпний талон

Відкріпні талони на виборах 2019 застосовуватися не будуть. Їх замінили іншим механізмом зміни місця голосування.

Зміна місця голосування: чи потрібен відкріпний талон

Брати відкріпний талон, щоб проголосувати на президентських виборах 2019, не потрібно. Цьогоріч процедура голосування не за місцем прописки дещо змінилась.

Якщо ви живете, працюєте або навчаєтеся у іншому місті, але не хочете голосувати у себе вдома, то це можна змінити без отримання відкріпних талонів.

Для цього необхідно звернутися до найближчого Державного реєстру виборців у вашому районі.

Щоб змінити місце голосування, необхідно прийти до реєстру з паспортом та довідкою з місця навчання або роботи. Це можуть бути також документи про право власності, оренду житла або відрядженя.

Під час подачі цих документів потрібно написати заяву з проханням тимчасово змінити місце голосування.

Зробити це можна до 26 березня.

Читайте: Вибори 2019: як проголосувати з ID-картою

До слова, відкріпні талони скасували через наявність так званого виборчого туризму. Коли їх можна було отримати, то виборці за гроші могли голосувати на кількох дільницях одного округу.

Крім того, відтепер кожен українець може перевірити себе у списку виборців онлайн і навіть дізнатися, скільки в країні взагалі є виборців.

Раніше Факти ICTV писали про те, як дізнатися свою дільницю для голосування.

Фото: Dreamstime

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