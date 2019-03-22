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Через голодування Павло Гриб може померти через кілька тижнів – батько

Якщо Павло Гриб дійсно підтримуватиме голодування, то він може загинути вже через тиждень-два.

Павло Гриб

Батько українського політв’язня Павла Гриба Ігор заявив, що голодування може довести його сина до смерті вже за тиждень-два.

За його словами, голодування Павла тільки пришвидшить настання смерті.

Ігор також вважає, що рішення суду є смертним вироком для його сина.

– По факту це – смертний вирок. Павлу потрібна термінова операція, яка б дозволила йому жити далі, – сказав Ігор Гриб.

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Він додав, що російська сторона знає про стан здоров’я Павла і необхідну операцію, проте не робить жодних дій в цьому напрямку.

У батька Гриба немає ілюзій стосовно того, що апеляція вироку може бути успішною і його переглянуть.

Нагадаємо, сьогодні українського політв’язня Павла Гриба незаконно засудили до 6 років позбавлення волі.

Фото: Владислав Рязанцев

Джерело: 112 Україна

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