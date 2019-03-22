На сайті Центральної виборчої комісії були зафіксовані спроби проведення кібератак.

У Держспецсвязі повідомили про спроби кібератак на сайт ЦВК.

– За останній час було зафіксовано спроби проведення кібератак на сайт ЦВК, – йдеться в повідомленні.

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Також в прес-службі відзначили, що Єдина інформаційно-аналітична система Вибори ще не розгорнута, тому кібератак на неї не фіксувалося.

Більш детальну інформацію про кібератаки не надали через обмежений до неї доступу.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що Росія розпочала реалізовувати сценарій втручання в українські вибори.