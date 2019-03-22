У Київському університеті культури Михайло Поплавський та академічний директор Apsley Business School Себастіан Фуллер підписали угоду на 5 років.

Себастіан Фуллер вручив диплом професора Apsley Business School Михайлу Поплавському, який викладає в Лондоні антикризовий менеджмент та соціально-корпоративну відповідальність.

– Михайло Поплавський є антикризовим менеджером. Для нас велика шана вручити диплом професора та засвідчити вагому роль Михайла Поплавського для Лондонської школи бізнесу, – зазначив Себастіан Фуллер.

– Це епохальний історичний проект. Для мене велика честь і велика відповідальність. Я думаю, що у Лондонській школі бізнесу будуть задоволені програмами з антикризового менеджменту, піару, брендингу, іміджу і репутації!, – заявив професор Київського національного університету культури і мистецтв, доктор педагогічних наук Михайло Поплавський.

Раніше Факти ICTV писали, що Михайло Поплавський у всесвітньовідомому вузі — Кембриджському університеті (Великобританія) презентував нову авторську книгу “Ректор”, яку присвятив 25-річчю своєї діяльності керівника головного в країні вишу культури і мистецтв.