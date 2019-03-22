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Факти / Україна

ПЦУ ввела молитву про справедливі вибори президента

22 березня глава Православної церкви України митрополит Епіфаній розпорядився проводити в усіх храмах ПЦУ молитви про справедливі вибори президента.

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Епіфаній розпорядився проводити в усіх храмах ПЦУ молитви про справедливі вибори президента.

На сайті опубліковано текст молитви, яку потрібно вимовляти під час літургії.

Молитву ввели в зв’язку з особливою відповідальністю, яка під час виборів президента України покладається на народ.

Молитва містить прохання надихнути на правильний і відповідальний вибір.

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Також в ній є прохання про дух розуму для здійснення справедливого вибору.

24 і 31 березня в храмах ПЦУ буде зачитано Звернення Священного Синоду УПЦ в зв’язку з проведенням виборів.

До слова, національний екзит-пол оприлюднить попередні результати голосування у першому турі виборів президента України ввечері 31 березня.

Джерело: ПЦУ

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