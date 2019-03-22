22 березня глава Православної церкви України митрополит Епіфаній розпорядився проводити в усіх храмах ПЦУ молитви про справедливі вибори президента.
Епіфаній розпорядився проводити в усіх храмах ПЦУ молитви про справедливі вибори президента.
На сайті опубліковано текст молитви, яку потрібно вимовляти під час літургії.
Молитву ввели в зв’язку з особливою відповідальністю, яка під час виборів президента України покладається на народ.
Молитва містить прохання надихнути на правильний і відповідальний вибір.
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Також в ній є прохання про дух розуму для здійснення справедливого вибору.
24 і 31 березня в храмах ПЦУ буде зачитано Звернення Священного Синоду УПЦ в зв’язку з проведенням виборів.
До слова, національний екзит-пол оприлюднить попередні результати голосування у першому турі виборів президента України ввечері 31 березня.