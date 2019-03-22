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Росії не відомі людяність та гідність. МЗС України вимагає звільнити Гриба

МЗС України вимагає терміново скасувати незаконний вирок українському полоненому і висловлює протест через рішення російського суду у справі політв’язня Павла Гриба.

Росії не відомі людяність та гідність. МЗС України вимагає звільнити Гриба

Павла Гриба засудили до 6 років позбавлення волі. Міністерство закордонних справ України визнає неправомірним рішення Північно-Кавказького окружного військового суду РФ. Справа українського полоненого сфабрикована.

– Російська сторона грубо порушила норми та принципи міжнародного права – від неправомірного викрадення 24 серпня 2017 року Павла Гриба у Гомелі до несправедливого вироку, – зазначають у МЗС.

Усі свідчення політв’язня були зухвало відхилені судом. Цим самим Росія порушує права людини – зокрема право на справедливий суд та право на життя.  Павло Гриб може не витримати вироку, бо перебуває у важкому стані через низку набутих захворювань і потребує нагляду медиків.

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– Вимагаємо негайно скасувати незаконний вирок у справі Гриба, надати постійний медичний супровід, забезпечити його звільнення та безперешкодне повернення в Україну, – рішуче наголосили у відомстві.

Міністерство закликало міжнародну спільноту посилити тиск на Російську Федерацію.

– Милосердя, людяність, гідність – ці поняття не відомі країні-окупанту, країні-агресору. Російське псевдосудочинство засудило важкохворого Павла Гриба до 6 років колонії.

Закликаю цивілізований світ тиснути на РФ для його якнайшвидшого звільнення, — написав Клімкін.

Україна продовжує політико-дипломатичні дії для звільнення Павла та інших громадян України, незаконно засуджених з політичних мотивів на території РФ.

Нагадаємо, 22 березня суд Росії у Ростові-на-Дону визнав 20-річного Павла Гриба винним у нібито схилянні до теракту жительки Росії Тетяни Єршової, і засудив політв’язня до шести років позбавлення волі.

Джерело: МЗС

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