Бажання голосувати не за місцем реєстрації на виборах президента виявили близько 100 тис. українців.

У Центральній виборчій комісії зазначили, що уже 100 тис. українців тимчасово змінили місце голосування на прийдешніх виборах президента України.

– Ця цифра зростає з кожним днем і це добре. Погано лиш те, що більшість вирішила робити все в останній момент, тому сформувалися великі черги.

В останній день можуть бути ще більші черги, тому закликаємо якнайшвидше це завершити, бо після 25 березня вже будуть сформовані остаточні списки виборців, — зазначила член ЦВК Наталія Бернацька.