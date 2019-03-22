Бажання голосувати не за місцем реєстрації на виборах президента виявили близько 100 тис. українців.
У Центральній виборчій комісії зазначили, що уже 100 тис. українців тимчасово змінили місце голосування на прийдешніх виборах президента України.
– Ця цифра зростає з кожним днем і це добре. Погано лиш те, що більшість вирішила робити все в останній момент, тому сформувалися великі черги.
В останній день можуть бути ще більші черги, тому закликаємо якнайшвидше це завершити, бо після 25 березня вже будуть сформовані остаточні списки виборців, — зазначила член ЦВК Наталія Бернацька.
Читайте: Вибори 2019 в Україні
Вона зазначила, що у ЦВК поки немає даних щодо кількості людей, які приїхали з тимчасово окупованих територій, аби змінили місце голосування — це буде відомо вже після 25 березня.
До слова, національний екзит-пол оприлюднить попередні результати голосування у першому турі виборів президента України ввечері 31 березня.