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Скільки українців змінили місце голосування на виборах

Бажання голосувати не за місцем реєстрації на виборах президента виявили близько 100 тис. українців.

Скільки українців змінили місце голосування на виборах

У Центральній виборчій комісії зазначили, що уже 100 тис. українців тимчасово змінили місце голосування на прийдешніх виборах президента України.

– Ця цифра зростає з кожним днем і це добре. Погано лиш те, що більшість вирішила робити все в останній момент, тому сформувалися великі черги.

В останній день можуть бути ще більші черги, тому закликаємо якнайшвидше це завершити, бо після 25 березня вже будуть сформовані остаточні списки виборців, — зазначила член ЦВК Наталія Бернацька.

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Вона зазначила, що у ЦВК поки немає даних щодо кількості людей, які приїхали з тимчасово окупованих територій, аби змінили місце голосування — це буде відомо вже після 25 березня.

До слова, національний екзит-пол оприлюднить попередні результати голосування у першому турі виборів президента України ввечері 31 березня.

Джерело: Громадське

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