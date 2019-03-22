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У школах Києва продовжили канікули

У школах Києва продовжили весняні канікули на один день.

весенние каникулы

Київські школярі вийдуть на навчання 2 квітня, йдеться в листі директора Департаменту освіти і науки Олени Фіданян.

Раніше весняні канікули планувалися з 25 по 31 березня, але було прийнято рішення продовжити їх на один день через проведення виборів.

ЧитайтеЗміна місця голосування: чи потрібен відкріпний талон

У неділю, 31 березня, відбудуться вибори президента України. У зв’язку з цим у багатьох школах Києва працюватимуть виборчі дільниці.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як дізнатися свою дільницю для голосування.

Джерело: Вечірній Київ

Фото: Dreamstime

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