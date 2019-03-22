У Святошинському районі Києва на виборчій дільниці зникла печатка.
Відомо, що зникла печатка дільничної виборчої комісії на вулиці Івана Крамського у Києві.
Столична поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 357 ККУ – Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження.
Покарання за даний злочин – обмеження волі до трьох років.
Поліція встановлює свідків та розшукує осіб, причетних до зникнення печатки.
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До речі, з початку передвиборчої кампанії поліція зареєструвала 3,5 тис. заяв та повідомлень, відкрила 189 проваджень за фактами порушення виборчого законодавства.
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