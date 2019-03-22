31 березня в Україні пройдуть вибори на пост президента країни. Факти ICTV розібралися, як можна проголосувати не за місцем прописки і які для цього потрібні документи.

Вибори президента відбудуться 31 березня, а значить тим, хто хоче проголосувати не за місцем прописки варто розпочати підготовку.

Тимчасово змінити місце голосування необхідно не пізніше, ніж до 26 березня.

В Україні процес голосування ускладнений окупацією Криму і Донбасу. Також є люди, які покинули ці території і живуть далеко від дому.

Не варто забувати про тих, хто переїхав до обласних центрів або столиці. Часто вони знімають житло і працюють в інших містах та не мають можливості приїхати проголосувати туди, де прописані.

Читайте: Вибори 2019: в Україну приїдуть 850 спостерігачів ОБСЄ Вибори 2019: Порошенко звернувся до кандидатів Вибори 2019: МВС обіцяє захист усім кандидатам

Відразу варто сказати, що процедуру голосування за такою схемою значно спростили.

Як голосувати переселенцям і жителям окупованих територій:

1. Відправитися до найближчого Державного реєстру виборців (список можна знайти тут).

2. На місці написати заяву про прохання тимчасово змінити місце голосування.

Для походу до Державного реєстру виборців необхідно взяти тільки паспорт. Ця норма передбачена законом України Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях.

Процедура тимчасової зміни місця голосування проходить за ідентичною процедурою, як і в ситуації з переселенцями. Різниця лише в списку необхідних для цього документів.

Які документи потрібні для голосування не за місцем прописки:

1. Паспорт.

2. Довідка з місця навчання або роботи.

3. Довідка про право власності або оренду житла.

4. Документи про робоче відрядження (якщо є).

Після цього виборця видаляють зі списку за місцем прописки і додають в той, який вказаний в заяві. Дані та своє ім’я в новому списку виборців можна перевірити в Особистому кабінеті виборця.

Нагадаємо, Факти ICTV підготували ексклюзивні прогнози експертів про те, як пройдуть президентські та парламентські вибори в Україні.