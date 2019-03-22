У Києві відбулася прес-конференція Що відбувається з реформою прокуратури? Хто перемагає – стара система чи новий підхід?

Екс-керівник Запорізької місцевої прокуратури Роман Мазурик написав проект реформи прокуратури, що не потребує зміни діючого законодавства.

Про це Мазурик розповів під час прес-конференції Що відбувається з реформою прокуратури? Хто перемагає – стара система чи новий підхід?, яка відбулася у четвер в інформаційному агентстві Інтерфакс-Україна за участі правозахисників та громадських активістів.

Були представлені майже всі великі регіони України: Запоріжжя, Дніпро, Київ та Одеса.

Учасники заходу звернули увагу суспільства на те, що реформа правоохоронних органів — не лише у зміні назв. Тим більше, що органи прокуратури на місцях готові до реальних змін, а суспільство вимагає, “щоб з “карательних” органів було створено прокуратури європейського зразка, які будуть захищати права громадян та опікуватися тим, щоб поліція та інші служби (фіскальна, міграційна, СБУ тощо) діяли згідно з законом, а не “договорнякам”.

Саме тому екс-керівник Запорізької прокуратури розробив проект реформування структури, який можна запровадити в усіх областях України.

– Він стосується зміни структурних підрозділів обласних прокуратур та розподілення функцій між процесуальними прокурорами. Ми маємо показати реальні результати для того, щоб запрацював бізнес. Щоб люди припинили нести хабарі у конвертах, а сплачували податки та наповнювали бюджет, – заявив прокурор Роман Мазурик.

Прокурор подав позов про відновлення на посаді керівника і вимагає від Генеральної прокуратури звернути уваги на те, що відбувається на місцях.

– 22 лютого цього року мене звільнили з надуманої причини, я подав до суду, переконаний у виграші справи, тому що я грамотний юрист. Чому держава має сплачувати тим, кого незаконно звільнено — я не розумію. Чому народ України має терпіти ці збитки? Якщо я можу працювати та провести справжні реформи на місцях, – зазначив Роман Мазурик.

До справжніх реформ у прокуратурі дозріло і суспільство, вважає правозахисник Артем Фоменко.

– Реформа поліції викликає багато питань, але створена абсолютно нова патрульна поліція. Судова реформа проходить під серйозним наглядом громадськості — тому зараз вже можна бачити перші результати: суди працюють. Але ми не можемо сказати теж саме про прокуратуру — залишилась стара система, яка є абсолютно непрозорою, – підсумував Артем Фоменко.

Ключовим принципом реформування прокуратури, як і усіх правоохоронних органів, має стати відкритість, впевнена журналіст та громадська діячка Олена Балаба.

– Головна мета європейських реформ — це те, що влада має бути прозорою та відкритою, а не ховатися від свого народу, як ще триває з радянських часів. Ми вже користуємося багатьма відкритими базами та ресурсами: наприклад, youcontrol та Prozorro. Будь-яка людина може відкрити інтернет та прочитати електронну декларацію чиновника. Прокуратура теж має бути відкритою та прозорою, щоб люди почали їй довіряти, – заявила Олена Балаба.

Істотних змін в обласних прокуратурах чекають і громадяни, наполягає правознавець Богдан Горбань.

Читайте: КМДА звернулася до прокуратури через погрози учасників акції 1 березня

– Є підтримка громадськості, є молоді нові кадри в системі прокуратури на місцях, які готові працювати заради народу, тому треба негайно міняти стару номенклатурну систему, щоб вона припинила знищувати прогресивні кадри на місцях — або незаконно звільняти, не маючи на це законних підстав, або доводять людей до того, що вони вимушені самі залишати органи прокуратури. На жаль, через це втрачаються кваліфіковані кадри, а прокуратура не може довести певні кримінальні провадження до кінця. Найчастіше це закінчується тим, що справи роками “зависають”, – зауважив Богдан Горбань.

За його словами, саме молоді прокурори за підтримки громадськості та міжнародних партнерів мають добитися того, щоб справжні реформи нарешті відбулися в Україні.