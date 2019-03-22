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Зеленський з дружиною дав ексклюзивне інтерв’ю ICTV

Сьогодні о 22.40 героєм програми Інтерв’ю з кандидатом в президенти про головне на ICTV буде один із лідерів президентської гонки Володимир Зеленський.

интервью зеленского

Перше спільне інтерв’ю у кандидата та його дружини Олени взяли ведучі телеканалу Вадим Карп’як (Свобода слова) та Олена Фроляк (Факти).

Відверта розмова з Володимиром та його дружиною пройшла не у студії, а вдома у кандидата. Зеленський поділився думками щодо гострих проблем, які хвилюють виборців.

Його дружина розповіла, чи думала вона коли-небудь про статус першої леді та як ставиться до політичної активності чоловіка.

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Чому виборча програма Зеленського розрахована лише на п’ять років? Які пріоритети ставить у своїй програмі кандидат у президенти? Чому таку велику увагу приділяє сортуванню пластику та сміття? Що він зробить перш за все, якщо стане президентом України? Як почуває себе у політиці людина, яка раніше мала до неї досить опосередковане відношення? Хто буде пародіювати лідера Кварталу, якщо українці оберуть саме його?

Про це та інше – у відвертому інтерв’ю Володимира Зеленського для телеканалу ICTV.

Раніше Факти ICTV писали біографію Зеленського, його передвиборчу програму і про декларації.

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