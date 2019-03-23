Другу частину компенсації за невиплачену у 2015-2016 рр. індексацію українські пенсіонери отримають у квітні.

Ця виплата здійснюється двома рівними частинами – по 1205 грн у березні і квітні.

Заступник голови правління Пенсійного фонду Ірина Ковпашко нагадала, що ця доплата у розмірі 2410,17 грн виплачується українцям, які мають великий страховий стаж і маленьку пенсію (1669 грн).

– Крім того, хочу звернути увагу, що виписано чітко у постанові, що ця одноразова виплата абсолютно ніяк не вплине на дохід пенсіонерів, які отримують певні пільги, маючи відповідний статус. І вона не вплине на тих, хто отримує субсидії, – підкреслила Ковпашко.

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Раніше президент Петро Порошенко сказав, що кошти, отримані від розмитнення авто на єврономерах, підуть на виплату індексованих пенсій.