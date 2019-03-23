PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Пенсіонери другу частину компенсації отримають у квітні

Другу частину компенсації за невиплачену у 2015-2016 рр. індексацію українські пенсіонери отримають у квітні.

Пенсія

Ця виплата здійснюється двома рівними частинами – по 1205 грн у березні і квітні.

Заступник голови правління Пенсійного фонду Ірина Ковпашко нагадала, що ця доплата у розмірі 2410,17 грн виплачується українцям, які мають великий страховий стаж і маленьку пенсію (1669 грн).

– Крім того, хочу звернути увагу, що виписано чітко у постанові, що ця одноразова виплата абсолютно ніяк не вплине на дохід пенсіонерів, які отримують певні пільги, маючи відповідний статус. І вона не вплине на тих, хто отримує субсидії, – підкреслила Ковпашко.

Читайте: Субсидії грошима виплачуватимуть разом із пенсіями – Рева

Раніше президент Петро Порошенко сказав, що кошти, отримані від розмитнення авто на єврономерах, підуть на виплату індексованих пенсій.

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Порошенко заявив про можливість введення 13-ї пенсії
Вілкул: Ми не лише підвищимо пенсії, а й повернемо повагу до людей праці
Нові субсидії та пенсії: як зміняться виплати з 1 березня
Зміни з 1 березня 2019: підвищення пенсій і старт виплат субсидій грошима
Як додаткові пенсійні виплати вплинуть на інфляцію та гривню
Пенсіонери отримають 2,4 тис. грн за невиплачену індексацію
13,6 млрд грн від євроблях підуть на індексацію пенсій – Порошенко
Індексація пенсій: як і для кого зростуть виплати
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка