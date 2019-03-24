PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Перехід на літній час 2019 : коли переводити годинники

Переведення годинників на літній час у 2019 році в Україні відбудеться в неділю, 31 березня.

Перехід на літній час 2019 : коли переводити годинники

Перехід на літній час в Україні відбудеться у неділю, 31 березня. В цю ніч українці переведуть стрілки годинника на годину вперед. Тож, вставати доведеться раніше.

Датою переходу на літній час щорічно є остання неділя березня і остання неділя жовтня при переході на зимовий час.

Переведення годинників здійснюється для того, щоб людина могла працювати довше і використовувати при цьому менше штучного освітлення.

На думку вчених, людський організм набагато легше переносить перехід на зимовий час, ніж на літній.

Читайте: Виспатися наперед реально – вчені розповіли як

До слова, вперше переводити годинник запропонували у 1784 році. Це зробив посол США у Франції Бенджамін Франклін. Рішення було прийняте з метою економії свічок. Винахід переходу саме на літній час приписують англійцю Вільяму Уіллету.

В Україні годинник переводять з 1981 року.

Нагадаємо, в Україні вже пропонували скасувати перехід на літній час через стрес і негативний вплив на стан людини.

Фото: Unsplash

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Monatik, Jamala, NK, Лобода: названі всі номінанти YUNA 2019 (ГОЛОСУВАННЯ)
В Одесі відкрили майстерню, де можна здати на переробку пластик
Україна піднялась у рейтингу найщасливіших країн світу
Скільки парафій УПЦ (МП) перейшло до ПЦУ (КАРТА)
Морська охорона посилила свою присутність в українських водах – причини
Як пережити перехід на літній час
Розвідка США співпрацюватиме з Україною для боротьби з агресією РФ
НАТО підтримує вступ України до Альянсу – Столтенберг
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка