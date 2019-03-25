Українська сторона в Тристоронній контактній групі запропонувала РФ 30 березня провести обмін заручниками за формулою 25 на 25.

Перед президентськими виборами, 30 березня, Київ запропонував Москві обміняти 25 засуджених в Україні росіян на 25 утримуваних у РФ українців.

Перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко заявила, що направили вже 16-й лист представнику РФ Борису Гризлову з такою пропозицією.

– Ми пропонуємо, щоб вони негайно забрали 25 росіян в обмін на 25 українців – політв’язнів Кремля. І залишається незмінною наша позиція: забрати 19 наших з окупованих територій, ми готові помилувати 72 сепаратиста, – зазначила Геращенко.

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Нагадаємо, 27 грудня 2017 року під час великого обміну Україна отримала 74 заручника, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу.