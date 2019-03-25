У галереї PinchukArtCentre молода творча еліта з 17 країн світу. Це 21 фіналіст престижного міжнародного конкурсу Future Generation Art Prize. Майбутнє покоління арт-мистецтва.

Творчі інсталяції і дійсно, немов із прийдешнього. Музичні композиції, сміливі та нестандартні відеоролики. Матеріал для них інколи брали буквально з-під ніг.

Мистецька кухня британського творчого дуету Cooking Sections сподобалась впливовому журі. Вони отримали спеціальний приз конкурсу – 20 тисяч доларів.

Таку ж нагороду присудили й художниці з Південної Африки Габріелі Голаят. Її музична інсталяція присвячена жінкам – жертвам зґвалтування і гендерній нерівності.



До складу журі конкурсу увійшли відомі галеристи з різних країн світу. Зокрема Тім Марлоу, арт–директор Королівської академії мистецтв, Габі Нгкобо, куратор 10-ї Берлінської бієнале, артдиректор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф.

Шок і захват у журі викликала робота Емілії Шкарнуліте, яка й стала переможницею цьогорічної премії Future Generation Art Prize. 18-хвилинний ролик, на якому художниця з Литви у вигляді русалки занурюється у крижану воду на базі підводних човнів без кисню і гідрокостюму. Мета – змусити людей задуматися, що вони залишають по собі майбутнім поколінням.

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Переможниця конкурсу зможе 60 тисяч доларів витратити на особисті потреби, а решта 40 тисяч – це грант на нові творчі проекти.

Поки що інсталяції усіх фіналістів Future Generation Art Prize залишаються у Києві. Виставка у PinchukArtCentre триватиме до 7 жовтня, а вже на початку травня ці роботи будуть представлені на Венеційському бієнале.

Раніше Факти ICTV писали про нову виставку в PinchukArtCentre.