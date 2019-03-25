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Будапештський формат плюс. План Тимошенко з повернення окупованих територій

Кандидат у президенти України Юлія Тимошенко хоче створити Будапештський формат переговорів для встановлення миру на Донбасі.

Будапештський формат плюс. План Тимошенко з повернення окупованих територій

Юлія Тимошенко планує Будапештський формат переговорів, у якому братимуть участь лідери США, Франції, Великої Британії, України, Росії та Китаю.

– Одразу після президентських виборів невідкладно створити Будапештський формат плюс. Зібрати президента США, прем’єр-міністра Франції, прем’єр-міністра Великої Британії, президента України, президента країни-агресора Росії. Можна запросити і лідера Китаю, – заявила Юлія Тимошенко у студії Свободи слова.

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За її словами, у такому колі варто покласти на стіл гарантії, які надавалися, коли Україна відмовлялася від ядерної зброї.

– Варто поставити питання дуже чітко: або ці гарантії виконуються, або міжнародного права у світі не існує. Знаючи настрої усіх перерахованих лідерів, можу сказати – гарантії будуть виконані і ми повернемо мир на Донбас, – зазначила Тимошенко.

Раніше Факти ICTV писали, що кандидат у президенти Сергій Тарута прийняв рішення об’єднатися з командою кандидата у президенти Юлії Тимошенко.

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