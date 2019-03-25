PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Клімкін: ФСБ стежить за українцями через візити в консульство

Російські спецслужби стежать за українцями, які відвідують консульства на території РФ.

Клімкін: ФСБ стежить за українцями через візити в консульство

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що співробітники ФСБ стежать за громадянами України, які відвідують консульства на території РФ, і вимагають від них пояснень.

Він додав, що українці не зможуть проголосувати на території Росії, оскільки це небезпечно для них.

За словами Клімкіна, кількість консульських дій останнім часом скорочується через те, що ФСБ вимагає від людей, які відвідують українське посольство, пояснень і заносить їх у відповідну картотеку.

Читайте: Кожні 40 секунд! Клімкін про кібератаки РФ перед виборами

– Останнім часом ФСБ приходить до українських громадян і каже: Ми засікли, що ваш телефон знаходився біля українського посольства. Поясніть, що ви там робили, – сказав міністр закордонних справ.

Він пояснив, що це не поодинокі випадки і вони фіксуються десятками.

До слова, міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що незабаром Росія спробує організувати нову “газову війну”.

Джерело: ЛІГА.net

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

До Венесуели прибули два літаки з військовими РФ – ЗМІ
Росії не відомі людяність та гідність. МЗС України вимагає звільнити Гриба
“Приєднання” Білорусі: як Путін планує залишатися при владі
Шалена підтримка. Мати і донька полонених українських моряків виступили з трибуни ООН
Вразять будь-яку ціль в Європі: РФ розмістила в Криму бомбардувальники
Росія хоче почати нову газову війну – Клімкін
Клімкін: Росія ввела Мінські домовленості в кому
Польща не покликала Путіна на 80-ті роковини початку Другої світової
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка