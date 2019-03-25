Російські спецслужби стежать за українцями, які відвідують консульства на території РФ.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що співробітники ФСБ стежать за громадянами України, які відвідують консульства на території РФ, і вимагають від них пояснень.

Він додав, що українці не зможуть проголосувати на території Росії, оскільки це небезпечно для них.

За словами Клімкіна, кількість консульських дій останнім часом скорочується через те, що ФСБ вимагає від людей, які відвідують українське посольство, пояснень і заносить їх у відповідну картотеку.

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– Останнім часом ФСБ приходить до українських громадян і каже: Ми засікли, що ваш телефон знаходився біля українського посольства. Поясніть, що ви там робили, – сказав міністр закордонних справ.

Він пояснив, що це не поодинокі випадки і вони фіксуються десятками.

До слова, міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що незабаром Росія спробує організувати нову “газову війну”.