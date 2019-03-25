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Нацполіція перейшла на посилений режим роботи через вибори президента

У зв’язку з наближенням дати першого туру виборів президента України, співробітники Нацполіції перейшли на посилений режим роботи.

Нацполіція перейшла на посилений режим роботи через вибори президента

З сьогоднішнього дня Нацполіція і всі центральні органи виконавчої влади, які входять до складу МВС, перейшли на посилений режим роботи у зв’язку з наближенням першого туру президентських виборів в Україні.

Підготовка до роботи під час виборів президента почалася кілька місяців тому.

Правоохоронні органи вже відпрацювали організацію та координацію роботи всіх служб на місцях.

– Почав роботу міжвідомчий оперативний штаб. До його складу увійшли представники всіх підрозділів міністерства, які відстежують, аналізують ситуацію для прийняття відповідних рішень, – розповів заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

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Для забезпечення порядку під час проведення виборів буде залучено понад 72,5 тис. поліцейських.

До слова, з 23 березня співробітники правоохоронних органів взяли під цілодобову охорону всі виборчі комісії.

Джерело: Нацполіція

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