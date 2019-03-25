Тиждень для українців розпочнеться весняною і теплою погодою.
Погода в Україні 25 березня буде в основному сонячною. Тільки у західних і центральних областях можливі невеликі дощі.
- Ужгород – +10 … +12
- Львів – +8 … +10
- Івано-Франківськ – +8 … +10
- Тернопіль – +8 … +10
- Чернівці – +8 … +10
- Хмельницький – +8 … +10
- Луцьк – +9 … +11
- Рівне – +9 … +11
- Житомир – +9 … +11
- Вінниця – +8 … +10
- Одеса – +9 … +11
- Миколаїв – +10 … +12
- Херсон – +10 … +12
- Сімферополь – +10 … +12
- Кропивницький – +8 … +10
- Черкаси – +8 … +10
- Чернігів – +9 … +11
- Суми – +8 … +10
- Полтава – +8 … +10
- Дніпро – +9 … +11
- Запоріжжя – +9 … +11
- Донецьк – +9 … +11
- Луганськ – +9 … +11
- Харків – +8 … +10
- Київ – +8 … +10
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Нагадаємо, Факти ICTV писали, якою буде погода у день виборів президента України.