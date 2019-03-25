Тиждень для українців розпочнеться весняною і теплою погодою.

Погода в Україні 25 березня буде в основному сонячною. Тільки у західних і центральних областях можливі невеликі дощі.

Ужгород – +10 … +12

Львів – +8 … +10

Івано-Франківськ – +8 … +10

Тернопіль – +8 … +10

Чернівці – +8 … +10

Хмельницький – +8 … +10

Луцьк – +9 … +11

Рівне – +9 … +11

Житомир – +9 … +11

Вінниця – +8 … +10

Одеса – +9 … +11

Миколаїв – +10 … +12

Херсон – +10 … +12

Сімферополь – +10 … +12

Кропивницький – +8 … +10

Черкаси – +8 … +10

Чернігів – +9 … +11

Суми – +8 … +10

Полтава – +8 … +10

Дніпро – +9 … +11

Запоріжжя – +9 … +11

Донецьк – +9 … +11

Луганськ – +9 … +11

Харків – +8 … +10

Київ – +8 … +10

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Нагадаємо, Факти ICTV писали, якою буде погода у день виборів президента України.