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Факти / Україна

Погода в Україні на сьогодні, 25 березня (КАРТА)

Тиждень для українців розпочнеться весняною і теплою погодою.

погода в Украине

Погода в Україні 25 березня буде в основному сонячною. Тільки у західних і центральних областях можливі невеликі дощі.

  • Ужгород – +10 … +12
  • Львів – +8 … +10
  • Івано-Франківськ – +8 … +10
  • Тернопіль – +8 … +10
  • Чернівці – +8 … +10
  • Хмельницький – +8 … +10
  • Луцьк – +9 … +11
  • Рівне – +9 … +11
  • Житомир – +9 … +11
  • Вінниця – +8 … +10
  • Одеса – +9 … +11
  • Миколаїв – +10 … +12
  • Херсон – +10 … +12
  • Сімферополь – +10 … +12
  • Кропивницький – +8 … +10
  • Черкаси – +8 … +10
  • Чернігів – +9 … +11
  • Суми – +8 … +10
  • Полтава – +8 … +10
  • Дніпро – +9 … +11
  • Запоріжжя – +9 … +11
  • Донецьк – +9 … +11
  • Луганськ – +9 … +11
  • Харків – +8 … +10
  • Київ – +8 … +10

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 25 березня

Нагадаємо, Факти ICTV писали, якою буде погода у день виборів президента України.

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