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Політолог: Вояж Бойка в Москву – це копія візиту туди Вітренко в 2006 році

Політолог Андрій Золотарьов поділився своєю думкою про поїздку Юрія Бойка і Віктора Медведчука до Москви.

Політолог: Вояж Бойка в Москву – це копія візиту туди Вітренко в 2006 році

Один одіозний політик уже літав до Москви на “газові” переговори. Про це нагадав політолог Андрій Золотарьов на своїй сторінці в Facebook.

– Вояж Медведчука і Бойко в Москву – це якийсь день бабака. Десь ми вже це проходили, колись-то це вже було. Ах так, Наталя Вітренко теж з Дмитром Медведєвим зустрічалася, газові проблеми обговорювали. Тільки це було в 2006 році, – написав він.

Насправді, вважає експерт, зустрічаються дві безвиході. Ситуація з Медведчуком – Бойко зрозуміла, цілі не досягнуті, а перспективи неясні. На його думку, показовою є позиція Соловйова в Недільному вечорі, який відхрестився від ставок на Бойко. Політолог стверджує, що Москва сама зробила все, щоб розділити біло-синій сегмент політикуму в Україні на проросійських та проукраїнських.

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– Закономірний результат такої “мудрої” і “прозорливої” політики Кремля на українському напрямі. “Знання” Москвою українських реалій завжди вражало. Тому і в кардинально новій ситуації крутять неабияк пропахнутий нафталіном сюжет. Залишається тільки знову Наталію Михайлівну в Москву викликати на переговори, – написав Золотарьов.

Нагадаємо, Бойко і Медведчук приїхали у Москву до Медведєва.

Джерело: 24 канал

Фото: Українські новини

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