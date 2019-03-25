У ЗСУ заявили, що перевіряють інформацію щодо розголошення державної таємниці військовим, який був звільнений у запас.

Сухопутні війська ЗСУ у Facebook заявили про те, що ведеться перевірка інформації щодо розголошення державної таємниці одним із військовослужбових, який був звільнений у запас.

Вважається, що зазначений військовослужбовець повернувся до своєї сім’ї, яка проживає на території окупованого Донбасу.

У ЗСУ підтвердили, що старший прапорщик запасу Юрій Аушев, який проходив службу у Донецькому обласному військовому комісаріаті з 2004 року по 26 грудня 2018 року, повернувся до сім’ї.

– Наразі вивчається обсяг інформації, пов’язаною з державною таємницею, до якої був допущений старший прапорщик Юрій Аушев, – йдеться у повідомленні.

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До слова, ЗСУ продемонстрували новий комплект одягу військовослужбовців для холодної погоди.