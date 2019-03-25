25 березня співробітники СБУ святкують 27 річницю свого заснування.

Керівництво держави уже привітало працівників СБУ. 25 березня своїх співробітників привітав і глава СБУ генерал армії України Василь Грицак.

– Шостий рік поспіль в умовах неоголошеної війни ворог постійно випробовує нас на міцність, але повсякчас наражається на рішучий супротив. Служба реформувалася на марші, даючи гідну відсіч підступним викликам гібридної агресії РФ, – наголосив Грицак.

Генерал зазначив, що українська спецслужба нейтралізовує злочинні наміри агресора не тільки в районі проведення операції Об’єднаних сил, а також на всій території України.

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– Дякую особовому складу Служби за професіоналізм, відповідальність та наполегливу працю, а вашим родинам – за підтримку і надійність. Вдячний ветеранам Служби – тим, хто формував нову цивілізовану спецслужбу, покликану захищати державний суверенітет і територіальну цілісність країни, – висловив вдячність Василь Грицак.

Нагадаємо, у Харкові СБУ затримала терориста, завербованого російськими спецслужбами, який хотів підірвати одну зі станцій метро.