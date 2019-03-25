В аварії на проспекті Шевченка загинули діти відомих одеських бізнесменів – Шаміль Гаджиєв і Вікторія Кравченко.
Шаміль Гаджиєв – син підприємця, власника нічного клубу Bono, Газанфара Гаджиєва – загинув у ДТП в Одесі.
Брат загиблого – Раміль Гаджієв – чемпіон світу з боксу.
Гаджиєв і та сама BMW. Фото: Думская
Як пишуть місцеві ЗМІ, 22-річний хлопець влаштував на своєму BMW гонитву з водієм іншого автомобіля, під час якої він протаранив припаркований автомобіль і врізався в електроопору. Від удару авто загорілося.
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Разом із Гаджиєвим у ДТП загинула 33-річна Вікторія Кравченко, яка була пасажиркою у його машині. Журналісти пишуть, що вона донька власника клініки пластичної хірургії Доктор Моцарт.
У загиблої жінки залишилися двоє дітей. Фото: Думская
Нагадаємо, ЗМІ показали відео аварії на проспекті Шевченка, в якій загинули Гаджиєв і Кравченко.
Джерело: Думская
Фото: Думская