У Вишгороді Київської області секретарем виборчкому призначили чоловіка, який помер півтора роки тому.

У Вишгороді Київської області в 96 виборчому окрузі секретарем виборчої комісії призначили небіжчика.

Про призначення свідчить постанова №9 ОВК ТВО №96 від 11.03.2019 року Про утворення дільничних виборчих комісій по виборах Президента України звичайних та спеціальних виборчих дільниць територіального виборчого округу №96.

Секретарем ДВК №320348 призначили Прокопенко Сергія Володимировича.

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Однак Сергій Прокопенко помер півтора роки тому. Інформацію підтвердили родичі Сергія і надали копію свідоцтва про смерть.

– Співробітники поліції повинні ретельно перевірити вірогідність підробки документів, оскільки інші логічні пояснення того, як людина, яка загинула 2 роки тому, могла особисто підписати заяву на згоду бути членом ДВК просто відсутні, – заявив координатор наглядової організації Опора в Київській області Олексій Репік.

Він додав, що підробка виборчої документації є кримінальним правопорушенням, за яке передбачена відповідальність ст. 158 КК України.

















У Вишгороді секретарем виборчкому призначили покійника / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що під час виборчої кампанії зафіксували чотири схеми підкупу виборців.

Джерело: Опора