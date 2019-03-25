В Україну не пустили двох російських акторів, які незаконно відвідували анексований Крим.

Один російський актор прилетів в Одесу для участі у зйомках серіалу. Другий актор прибув рейсом з Мінська в аеропорт Бориспіль. Обох акторів повернули назад. Їм заборонили в’їзд в Україну на три роки.

За даними ЗМІ, мова йде про Володимира Селезньова та Ольгу Філіппову.

За незаконний в’їзд на тимчасово окуповані території 310 іноземцям відмовили у в’їзді у країну, а майже 240 заборонили в’їжджати в Україну. Всього з початку року прикордонники зафіксували понад тисячу порушень при в’їзді на окуповані території. У 2018 році ця цифра досягла двох тисяч.

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До речі, раніше російську блогершу і ведучу Настю Івлєєву не пустили в Україну.

Джерело: Державна прикордонна служба України