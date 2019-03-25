Центральна виборча комісія України завершила реєстрацію спостерігачів на вибори президента України.
ЦВК зареєструвала 2344 офіційних спостерігачів від 19 міжнародних організацій та 17 іноземних держав:
- 129 спостерігачів – від Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO)
- 76 – від Національного демократичного інституту міжнародних відносин (США)
- 38 – від Міжнародного Республіканського Інституту
- 32 – від міжнародної організації Silba – Ініціатива за діалог і демократію
- 20 – від Комітету За відкриту демократію
- 13 – від Європарламенту
- 6 спостерігачів – від Європейської платформи за демократичні вибори
- 1 – від Українського Конгресового Комітету Америки
- 1 – БДІПЛ ОБСЄ.
Зареєстровано ще по 3 спостерігача від Словаччини та Норвегії, і по одному – від Франції та Швейцарії.
Читайте: Коли вибори в Україні 2019
Раніше Факти ICTV писали, що на 101 закордонну виборчу дільницю ЦВК передала 420 тис. 342 бюлетені.