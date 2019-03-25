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Вибори президента: ЦВК завершила реєстрацію міжнародних спостерігачів

Центральна виборча комісія України завершила реєстрацію спостерігачів на вибори президента України.

Вибори президента: ЦВК завершила реєстрацію міжнародних спостерігачів

ЦВК зареєструвала 2344 офіційних спостерігачів від 19 міжнародних організацій та 17 іноземних держав:

  • 129 спостерігачів – від Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO)
  • 76 – від Національного демократичного інституту міжнародних відносин (США)
  • 38 – від Міжнародного Республіканського Інституту
  • 32 – від міжнародної організації Silba – Ініціатива за діалог і демократію
  • 20 – від Комітету За відкриту демократію
  • 13 – від Європарламенту
  • 6 спостерігачів – від Європейської платформи за демократичні вибори
  • 1 – від Українського Конгресового Комітету Америки
  • 1 – БДІПЛ ОБСЄ.

Зареєстровано ще по 3 спостерігача від Словаччини та Норвегії, і по одному – від Франції та Швейцарії.

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Раніше Факти ICTV писали, що на 101 закордонну виборчу дільницю ЦВК передала 420 тис. 342 бюлетені.

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