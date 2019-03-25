У Генштабі ЗСУ розповіли, як військовослужбовцям взяти участь у голосуванні на президентських виборах.

Генштаб дав покрокову інструкцію військовим, як реалізувати своє конституційне право з участі у виборах президента України, та порядок дій у разі відсутності за місцем прописки чи лікування в стаціонарі:

Перевірити, чи включені ви до реєстру виборців і за якою адресою розташовано вашу виборчу дільницю.

і за якою адресою розташовано вашу виборчу дільницю. Якщо в день голосування (31 березня та 21 квітня) вас не будете за місцем вашої виборчої дільниці, можна звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців зі зверненням, але не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування, тобто не пізніше 25 березня та 15 квітня включно.

У випадку черги, співробітники Держреєстру повинні йти на зустріч особам, що перебувають на службі та прийняти їх поза чергою.

При зверненні військовий пред’являє паспорт громадянина України, посвідчення військовослужбовця або військовий квиток.

До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси.

Якщо військовий перебуває на лікуванні у шпиталі, його не пізніше ніж за сім днів до дня голосування керівник медзакладу має внести до списків спеціальної виборчої дільниці, яка утворюється в такому закладі.

Зі списками необхідно ознайомитися завчасно, звернувшись до керівника шпиталю.

Якщо ж пацієнта немає в списках, або до медзакладу особа поступила після складання списків, але не пізніше ніж за три дні до дня голосування, вона повинна бути включена до списків дільничною виборчою комісією в цьому закладі.

Для важко хворих військових передбачене голосування просто в палаті стаціонару.

Військовослужбовцям, які перебувають в зоні ООС та на Яворівському полігоні слід не пізніше, як за три дні до дня голосування перевірити себе в списках виборців відповідної дільниці, а в разі відсутності невідкладно подати письмову заяву до дільничної комісії про уточнення списку виборців.

Важливо! Для забезпечення вільного волевиявлення всім без виключення військовослужбовцям строкової служби надається відпустка для участі в голосуванні не менш як на чотири години.

Читайте: Вибори 2019 Україна: рейтинг

Нагадаємо, як можна проголосувати не за місцем прописки і які для цього потрібні документи.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ